Tişörtünü Yakıp Kendine Zarar Veren İ.A. Gözaltına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde imam odasında cinsel ilişki nedeniyle şiddet uygulayan İ.A., daha sonra tişörtünü yakıp bıçakla kendine zarar verdi. Yaralı İ.A., hastaneye kaldırıldı.

TİŞÖRTÜNÜ YAKIP, BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir caminin imam odasında iki kişiyle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen S.A.'ya şiddet uygulayıp, üzerine kaynar su döken ağabeyi İ.A.'nın gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp, ardından bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan İ.A., Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. İ.A., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
