Tişörtünü Yakıp Kendine Zarar Veren İ.A. Gözaltına Alındı

TİŞÖRTÜNÜ YAKIP, BIÇAKLA KENDİSİNE ZARAR VERDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir caminin imam odasında iki kişiyle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen S.A.'ya şiddet uygulayıp, üzerine kaynar su döken ağabeyi İ.A.'nın gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp, ardından bıçakla kendine zarar verdiği öğrenildi. Kolundan yaralanan İ.A., Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. İ.A., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,