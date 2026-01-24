Haberler

Zonguldak'ta tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Alaplı'dan Karadeniz Ereğli yönüne giden Berkan M. (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Gülüç Köprüsü mevkisinde ana yola çıkmak isteyen Ersin T. (49) yönetimindeki 34 BYT 351 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, otomobilde bulunan Murat G. (37) ile Harun M'nin (31) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
