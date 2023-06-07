Tırın çarptığı otomobildeki yaşlı çifti ölüm ayırdı

Kavşaktan ana yola çıkan otomobile tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kavşaktan ana yola çıkan otomobile seyir halindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarppan otomobildeki yolcu konumunda bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti, koca ağır yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden ana yola çıkan Nihat İdar idaresindeki 20 DK 180 plakalı otomobile, Ankara'dan kent merkezi istikametine giden Osman O. kontrolündeki 09 AHS 392 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil park halindeki başka bir araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yolcu konumunda bulunan Huriye İdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi, sürücü olan kocası Nihat İdar'ı da ağır yaralı olarka hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardında cansız beden adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından trafik akışı sağlanırken, araçlarda yoldan alınarak otoparka çekildi.

Öte yandan; tır sürücüsü Osman O. ifadesi için gözaltına alınırken, sürücünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.