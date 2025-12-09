Giresun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İbrahim Ş. yönetimindeki otomobil, Mursal köyünde kontrolden çıkarak 20 metrelik uçuruma düşerek kaza yaptı. 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
İbrahim Ş'nin (73) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mursal köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Züleyha Ş. (50), Taliha Ş. (72) ve Zübeyde K. (62) ekiplerce otomobilden çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel