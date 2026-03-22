Haberler

Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahmet Çakmak (52) idaresindeki 41 AYA 562 plakalı hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

