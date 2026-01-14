Haberler

İzmir'de 2 katlı evde yangın: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki Meryem Küpeli hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Tire ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında Meryem Küpeli (89) hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi Kısık Sokak'taki 2 katlı müstakil evde saat 03.15 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Meryem Küpeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Küpeli'nin cansız bedeni otopsi için Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Küpeli'nin oğlu ile birlikte yaşadığı ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
