Tire'de Yangın: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Kırsal Dallık Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hayatını kaybeden Selim Kuzu'nun (40) cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kuzu'nun ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralı olarak ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.