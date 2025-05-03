Tire'de Yangın: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

Tire'de Yangın: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı
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İzmir'in Tire ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında 40 yaşındaki Selim Kuzu yaşamını yitirirken, 41 yaşındaki ağabeyi Mustafa Ali Kuzu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Kırsal Dallık Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hayatını kaybeden Selim Kuzu'nun (40) cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kuzu'nun ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralı olarak ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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