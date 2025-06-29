Tire'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Tire'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Tire ilçesinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Alacalı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, mahalledeki yerleşim yerleri, ağıllar ve samanlıklara sıçradı.

Çok sayıda kişi mahallenin içerisindeki hayvanlarını başka bölgelere götürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da tankerlerle yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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