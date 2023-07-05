Tire'de motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Tire ilçesinde, traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü, Tire Belediyesi çalışanı Mehmet Can Yılmaz (25), hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde, Tire'nin Çayırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Tire Belediyesi çalışanı Mehmet Can Yılmaz, yönetimindeki motosikletle, aynı yöne giden O.Y.'nin kullandığı traktöre arkadan çarptı. Yılmaz, devrilen motosikletten düşüp, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cesedi, Tire Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü O.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.