İzmir'de yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi kurtarıldı
İzmir'in Tire ilçesinde 20 metrelik beton kuyuya düşen 47 yaşındaki A.E., jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.
İzmir'in Tire ilçesinde kuyuya düşen kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, A.E'nin (47) İbni Melek Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre derinliğinde beton kuyuya düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.E. sedyeye bağlanarak, makaralı halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan A.E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir