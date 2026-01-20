Haberler

Tire'de gönüllü arama kurtarmacılara yabancı dil eğitimi

Tire'de gönüllü arama kurtarmacılara yabancı dil eğitimi
İzmir'in Tire ilçesinde, arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllüler, yurt içinde ve yurt dışında daha etkili olabilmek için İngilizce eğitimi alıyor. Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) Başkanı Elvan Demirtaş, yabancı dil eğitiminin önemli bir adım olduğunu belirtti.

İzmir'in Tire ilçesinde, afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllülere yabancı dil eğitimi veriliyor.

Gönüllülerden oluşan Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) üyeleri, yurt içinde yabancı uyruklu afetzedelere müdahalede bulunabilmek ve ihtiyaç halinde yurt dışı arama kurtarma operasyonlarında görev alabilmek amacıyla İngilizce eğitimi alıyor.

AFAD tarafından verilen düzenli eğitimlerin yanı sıra Tire Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla açılan kursa katılan gönüllüler, yabancı dil becerilerini geliştirerek afet sonrası iletişim ve koordinasyon süreçlerinde daha etkin olmayı hedefliyor.

TAKED Başkanı Elvan Demirtaş, yaptığı açıklamada, yalnızca fiziksel arama ve kurtarma değil, iletişim ve kişisel donanım açısından da güçlü olmayı amaçladıklarını belirterek, yabancı dil eğitiminin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
