Tire'de Çevre Temizliği Etkinliği Düzenlendi

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İzmir'in Tire ilçesinde Turizm ve Eski Eserleri Koruma Derneği tarafından Kaplan Mahallesi Deresi'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Dernek üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelirken, Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli de çalışmalara destek verdi.

İzmir'in Tire ilçesinde Turizm ve Eski Eserleri Koruma Derneği tarafından çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan dernek üyeleri ve vatandaşlar, Kaplan Mahallesi Deresi'nde bir araya geldi.

Tire Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de temizlik çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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