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İzmir'de kuyuya düşen kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

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İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 12 metrelik kuyuya düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde yaklaşık 12 metrelik kuyuya düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ahmet Eryılmaz (50) 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Eryılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İbni Melek Mahallesi'nde 24 Haziran'da bir kişinin yaklaşık 12 metre derinliğinde beton kuyuya düştüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin çalışmasıyla sedyeye bağlanıp makaralı halat yardımıyla kuyudan çıkarılan Eryılmaz, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCem Kılıçarslan:

İnsan bu haberi okuyunca "kuyuya düşen" diye yazmasalar ne kadar daha iyi olurdu biliyorum.

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Haber YorumlarıBerker Yazan:

12 metre derinlikten çıkardıkları ama sonra hastanede yine kaybettiler çok üzüntülü tabii ama bu kadar ağır yaralanmadan sonra hastane masrafları ne kadar olmuş acaba bunun? 5 gün intensif yoğun bakım filan çok pahalı olmak lazım ailenin başına bu da mi geldi.

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Haber YorumlarıÖykü Hallac:

Ya be, bu kadar derin bir kuyuya düşmek çok korkunç bir şey. Adam 5 gün boyunca mücadele etmiş ama sonunda kaybetmiş maalesef. Böyle kazalar genelde işçi arkadaşlarımıza oluyor, güvenlik önlemleri yeterli değil ya hep söylüyorum bunu. Ailesine çok geçmiş olsun.

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