Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı - Haberler

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Tırdan yola devrilen trafo, D-655 Zonguldak yönünde ulaşımı aksattı

AA - İsa Keleş - Güncel
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655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda makaslayan tırda yüklü trafonun yola devrilmesi, Zonguldak istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda makaslayan tırda yüklü trafonun yola devrilmesi, Zonguldak istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Adem Y. idaresindeki 67 SN 892 plakalı tır, bağlantı yolunun Şifalısu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak makasladı.

Bu sırada tıra yüklü trafonun yola düşmesi sonucu, yol Zonguldak istikametinde ulaşıma kapandı. Bölgede, araç kuyruğu oluştu.

Yola devrilen trafonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

AA / İsa Keleş - Güncel

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