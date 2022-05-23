Tiran, UEFA Avrupa Konferans Ligi için hazırlanıyor - Haberler

Tiran, UEFA Avrupa Konferans Ligi için hazırlanıyor
AA - Olsi Shehu - Güncel
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 25 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için hazırlıklar sürüyor.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 25 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi final maçı için hazırlıklar sürüyor. İtalyan futbol takım Roma ve Hollanda futbol takımı Feyenoord'un karşı karşıya geleceği final maçı kapsamında Tiran sokakları, bu organizasyonu tanıtan flamalarla süslendi.
AA / Olsi Shehu - Güncel