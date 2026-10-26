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Tiran'da öğrenci protestoları 13. gününde, Başbakan Rama yeni düzenlemeleri açıkladı

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Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı gösteriler 13. gününde sürüyor. Başbakan Rama gösterilere yönelik yeni düzenlemeler yapılacağını açıklarken, paket işletmelere tazminat ve şiddet içeren gösterilere para cezası öngörüyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ederken, Başbakan Edi Rama gösterilere yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Ülkede öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlattığı protesto eylemleri 13. gününde de devam etti.

Şiddet olaylarının meydana geldiği gösterilere lise öğrencileri ve vatandaşlar, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlilerinin yanı sıra farklı sendikalar da destek verdi.

Başkentin farklı sokak ve meydanlarında yürüyüş gerçekleştiren göstericiler ilk olarak Eğitim Bakanlığı binası önünde toplandı. Göstericiler burada bakanlık binasına taş fırlattı.

Ardından Başbakanlık binası önüne geçen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı. Göstericiler polise ve kurumlara taş fırlatırken, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Zaman zaman molotofkokteyli kullanılan gösteriler esnasında bazı protestocular yaralandı.

Öte yandan, Başbakan Edi Rama önceki günlerde olduğu gibi diyalog çağrısını yinelerken, göstericiler çağrıyı reddediyor.

Öğrenciler ise protestolarına devam edeceklerini belirtiyor.

Yeni yasal düzenlemeler yolda

Rama, gösterilere ilişkin mevcut yasanın 2001'den kaldığını ve günümüzde protestoların temel bir parçası haline gelmiş olan dijital teknoloji araçlarına dair hiçbir hüküm içermediğini söyledi.

Bazı yasal düzenlemelerden oluşan yeni paket gösterilerden etkilenen işletmelere tazminat ödenmesini, şiddet içerikli gösterilere katılanlara para cezası verilmesini, sosyal medyada şiddet çağrılarına karşı önlemler alınmasını ve Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapılmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle izinsiz gösteri düzenlenmesi, dağılma emrine uyulmaması, gösterilerde maske takılması ve trafiğin engellenmesi gibi eylemlere para cezası uygulanması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında ayrıca, sosyal medyada şiddet çağrısı içeren paylaşımların kaldırılması ve sorumlular hakkında adli işlem başlatılması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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