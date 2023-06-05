TIR Şoförü Yakup Avcı Nahcivan'da Tutuluyor

UĞUR İSTANBULLU

Uluslararası Nakliyatçılar Derneği'nin eski yöneticilerinden Abdullah Özer, 2015 yılında Arnavutluk'ta karıştığı trafik kazasının ardından bir süre tutuklu kalan TIR şoförü Yakup Avcı'nın, 25 gün önce Nahcivan'da durdurulduğunu ve bekletildiğini bildirdi. Özer, "Yakup Avcı maalesef 25 gündür Nahcivan'da bekliyor. Türk yetkililerinden ve devlet büyüklerinden rica ediyoruz, vatandaşımızı yeniden ülkemize getirelim; 'Bu vatandaşımızın suçu ne bizden bunu ne diye istiyorsunuz' diye; 2015 yılında sizler bunu yargılamadınız mı, beraat ettirmediniz mi' diye soralım. Vatandaşımızı Nahcivan'dan lütfen bugün kurtaralım. 25 gündür Nahcivan'da, Arnavutluk tarafından İnterpol tarafından arandığı gerekçesiyle tutulan Yakup Avcı Şoförümüz için destek arıyoruz" dedi.

Uluslararası Nakliyatçılar Derneği eski yöneticilerinden Abdullah Özer, TIR şoförü Yakup Avcı ile ilgili şunları anlattı:

"25 gündür Nahcivan'da, Arnavutluk tarafından Interpol tarafından arandığı gerekçesiyle tutulan Yakup Avcı şoförümüz için destek arıyoruz. Yakup Avcı Arnavutluk'ta sağdan motosiklet tarafından çarpması sonucu kazaya karışıyor ve motosiklet sürücüsü vefat ediyor. Yakup Avcı Arnavutluk'ta 45 gün cezaevinde yatıyor ve beraat ediyor ve iki yıl daha Arnavutluk'ta iki yıl ve diğer ülkelere şoförlük yapmaya devam ediyor. Yakup Avcı vatandaşımız Tacikistan'a sefere gidiyor. Dönüşte 25 gündür Nahcivan'da Arnavutluk tarafından İnterpol aranması nedeniyle tutuluyor. Sebebi 2015 yılında Arnavutluk'ta yapmış olduğu kaza ve geçen zaman içerisinde raporlarını değiştiren Arnavut yetkilileri Türk vatandaşını 6 yıl cezaya ve belli bir miktarda da para cezasına mahküm ediyorlar ve bu şoförün yakalanması için İnterpol'e yazı yazıyorlar ve 25 gündür de Yakup Avcı maalesef Nahcivan'da bekliyor.

"VATANDAŞIMIZI NAHCİVAN'DAN LÜTFEN BUGÜN KURTARALIM"

Nahcivan hükümeti Arnavutluk'a bunu gönderecek bir bütçe bizde yok diye bahane sunuyor ve ayın 6'sına kadar gelip almalarını istiyor. Eğer ki yarın Arnavutluk yetkilileri Yakup Avcı'yı gelip alıp götürürseler altı yıl hapis yatacak ve bir aile perişan hale gelecek. Türk yetkililerinden ve devlet büyüklerinden rica ediyoruz, vatandaşımızı yeniden ülkemize getirelim Arnavutluk'a soralım ve bu vatandaşımızın suçu ne bizden bunu ne diye istiyorsunuz diye. 2015 yılında sizler bunu yargılamadınız mı beraat ettirmediniz mi diye soralım. Vatandaşımızı Nahcivan'dan lütfen bugün kurtaralım."