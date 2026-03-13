Haberler

Hatay'da bir işçi hava bastığı lastiğin patlaması sonucu öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde, yabancı uyruklu bir işçi, hava bastığı tır lastiğinin patlaması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir işçi, hava bastığı tır lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'nde dorse imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu M.A'nın (35) hava bastığı tır lastiği patladı.

M.A. lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Emeklilere ÖTV'siz otomobil yolu açılıyor! Teklif Meclis'e sunuldu

Emeklilere müjde gibi düzenleme Meclis'e sunuldu! İşte şartlar
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular