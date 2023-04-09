TIR'LA TAŞINAN TEKNE ÜZERİNDE BAŞINI ÜST GEÇİDE ÇARPIP, ÖLDÜ

TRABZON'un Arsin ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde ayaktayken başı üst geçide çarpan Ahmet Saltık (45), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. Rize- Trabzon istikametine seyir halinde 61 ADM 806 plakalı TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık, başını fark etmediği üstgeçidin beton bloğuna çarptı. Durumu fark eden TIR sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Ahmet Saltık, hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Saltık'ın cenazesi otopsisi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Balıkçı teknesi de aynı TIR'la bölgeden ayrıldı.

Öte yandan kaza anı da çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; üzerinde tekne taşıyan TIR'ın üst geçitten geçtikten sonra 200 metre ilerde durduğu görülüyor.