TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilde yaralanan Genel Cerrahi Uzmanı Abdülkadir Kahraman'ın durumu ciddiyetini koruyor. Kahraman, 3 ay önce Derik Devlet Hastanesi'nde göreve başlamıştı.
3 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Kahraman'ın Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin),
