Konya'da TIR'ın Çarptığı Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Karapınar ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Hamdi Düzgüner, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karapınar Ereğli kara yolu Meke Gölü Kavşağı'nda meydana geldi. Osman B.'nin kontrolünü kaybettiği 01 EMF 73 plakalı TIR, kavşaktan ana yola çıkan Hamdi Düzgüner'in kullandığı 42 AVC 079 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hamdi Düzgüner, ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis TIR sürücüsü Osman B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı