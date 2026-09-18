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TIR'ın altında kalan yaya ağır yaralandı

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TIR'ın altında kalan yaya ağır yaralandı
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan Fatma Torun (76), ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalan Fatma Torun (76), ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fatma Torun, Bulgaristan plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, TIR'ın altında kalan Torun'u kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dakikalarca süren çalışmasının ardından kompresör ve vinçle TIR kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma Torun, ekiplerin müdahalesiyle aracın altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Torun, ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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