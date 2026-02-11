Haberler

TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı

TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi Elif Nisa Karahan (16), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi Elif Nisa Karahan (16), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Karahan, Ankara'da okulunda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza 6 Şubat'ta saat 06.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. U.K.'nin (41) kullandığı 06 DU 8342 plakalı otomobil ile S.M. (30) yönetimindeki 54 AJZ 079 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ile araçtaki S.K. (48,), F.İ.K. (17,), Y.A.K. (6) ve Elif Nisa Karahan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Nisa Karahan, dün, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazesi Ankara'ya gönderilen 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Nisa için dün eğitim gördüğü Nallıhan ilçesindeki Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Elif Nisa Karahan, törenin ardından ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net