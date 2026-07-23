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Safranbolu’da kazada yaralanan eş de hayatını kaybetti

Safranbolu’da kazada yaralanan eş de hayatını kaybetti
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EŞİ DE ÖLDÜKarabük’ün Safranbolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şehri Karaca’nın (75) ağır yaralı haldeki sürücü olan eşi Şevki Karaca (71) da tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

EŞİ DE ÖLDÜ

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şehri Karaca'nın (75) ağır yaralı haldeki sürücü olan eşi Şevki Karaca (71) da tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ş.K.'nin ise tedavisi sürüyor.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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