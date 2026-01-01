Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir tırın eve çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, evde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir tırın eve çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, M.A. (50) idaresindeki 46 NN 555 plakalı tır, Çerik Mahallesi'nde Erol Doğan'a ait eve çarptı.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada evde hasar oluştu.
Tırın eve çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel