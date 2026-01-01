Haberler

Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı

Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir tırın eve çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, evde hasar meydana geldi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir tırın eve çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, M.A. (50) idaresindeki 46 NN 555 plakalı tır, Çerik Mahallesi'nde Erol Doğan'a ait eve çarptı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada evde hasar oluştu.

Tırın eve çarpması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı