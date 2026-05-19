Kırkağaç'ta TIR elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan üç tekerlekli elektrikli bisiklete TIR çarptı. Kazada aynı aileden Şefika Kaçak (71) hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Küçük ile Oğuzhan Küçük, Ali Küçük ve Yasemin Küçük yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü Ersen B. gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda meydana geldi. Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Ersen B. (35) yönetimindeki 45 HB 4910 plakalı TIR, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı iddia edilen Abdullah Küçük'ün (23) kullandığı 45 ATJ 267 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada savrulan elektrikli bisikletteki Şefika Kaçak (71) hayatını kaybederken, çocukları Abdullah Küçük, Oğuzhan Küçük ve Ali Küçük ile gelini Yasemin Küçük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardında çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan elektrikli bisiklet sürücüsü Abdullah Küçük'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Ersen B.'yi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
