Tıpta Uzmanlık ve Diploma Denkliği Sınavı Başvuruları Başladı

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ÖSYM, 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 17 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025- Sts Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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