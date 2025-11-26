Haberler

TİP'ten Suriye'deki Alevilere Destek Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu, Suriye'deki Alevilere yönelik kitlesel yok etme ve soykırım uygulamalarına karşı seslerini yükselttiklerini belirtti ve Suriye halkının zulme karşı direnişine destek verdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu, "ABD'den aldıkları icazetle ülke yönetimine el koyan bir avuç katil sürüsü Suriye halkına yıllardır büyük acılar yaşatırken, Alevilere dönük kitlesel yok etme ve soykırıma varan uygulamaları hayata geçirmişler ve halen bu uygulamaları sürdürmektedirler. Suriye halkları bu zulme karşı seslerini sokakta yükseltmeye başlamıştır. Bizler de Suriye'de yaşanan sürece sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

TİP Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"23 Kasım'da Suriye'nin Humus kentinde HTŞ'li eli kanlı katiller tarafından Alevilere yönelik katliamlar olmuş ve bunun üzerine Alevi halkı kitlesel protestolarla sokaklara dökülmüştür. ABD'den aldıkları icazetle ülke yönetimine el koyan bir avuç katil sürüsü Suriye halkına yıllardır büyük acılar yaşatırken, Alevilere dönük kitlesel yok etme ve soykırıma varan uygulamaları hayata geçirmişler ve halen bu uygulamaları sürdürmektedirler. Suriye halkları bu zulme karşı seslerini sokakta yükseltmeye başlamıştır. Bizler de Suriye'de yaşanan sürece sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Suriye'de Alevilerin yaşam hakkını, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin destekçisi şeriatçı katillere karşı direnen Suriye halklarının yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.