TİP'ten Suriye'deki Alevilere Destek Açıklaması

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu, "ABD'den aldıkları icazetle ülke yönetimine el koyan bir avuç katil sürüsü Suriye halkına yıllardır büyük acılar yaşatırken, Alevilere dönük kitlesel yok etme ve soykırıma varan uygulamaları hayata geçirmişler ve halen bu uygulamaları sürdürmektedirler. Suriye halkları bu zulme karşı seslerini sokakta yükseltmeye başlamıştır. Bizler de Suriye'de yaşanan sürece sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

TİP Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: