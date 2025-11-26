TİP'ten Suriye'deki Alevilere Destek Açıklaması
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu, Suriye'deki Alevilere yönelik kitlesel yok etme ve soykırım uygulamalarına karşı seslerini yükselttiklerini belirtti ve Suriye halkının zulme karşı direnişine destek verdiklerini açıkladı.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu, "ABD'den aldıkları icazetle ülke yönetimine el koyan bir avuç katil sürüsü Suriye halkına yıllardır büyük acılar yaşatırken, Alevilere dönük kitlesel yok etme ve soykırıma varan uygulamaları hayata geçirmişler ve halen bu uygulamaları sürdürmektedirler. Suriye halkları bu zulme karşı seslerini sokakta yükseltmeye başlamıştır. Bizler de Suriye'de yaşanan sürece sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız" açıklamasını yaptı.
TİP Aleviler için Eşit Yurttaşlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"23 Kasım'da Suriye'nin Humus kentinde HTŞ'li eli kanlı katiller tarafından Alevilere yönelik katliamlar olmuş ve bunun üzerine Alevi halkı kitlesel protestolarla sokaklara dökülmüştür. ABD'den aldıkları icazetle ülke yönetimine el koyan bir avuç katil sürüsü Suriye halkına yıllardır büyük acılar yaşatırken, Alevilere dönük kitlesel yok etme ve soykırıma varan uygulamaları hayata geçirmişler ve halen bu uygulamaları sürdürmektedirler. Suriye halkları bu zulme karşı seslerini sokakta yükseltmeye başlamıştır. Bizler de Suriye'de yaşanan sürece sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Suriye'de Alevilerin yaşam hakkını, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin destekçisi şeriatçı katillere karşı direnen Suriye halklarının yanındayız."
Kaynak: ANKA / Güncel