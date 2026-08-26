TİP'ten tutuklamalara tepki: Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın

(ANKARA) - TİP, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması, Saray'ın madenciyle patron arasında kimin safını tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

Yandaş yargının bu kararına şaşırmadık ama burada biter zanneden patronu ve iktidarı şaşırtacağız. Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA