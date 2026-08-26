Haberler

TİP'ten tutuklamalara tepki: Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın

TİP'ten tutuklamalara tepki: Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu için sosyal medyadan açıklama yaptı. TİP, kararın Saray'ın madenciyle patron arasında kimin safını tuttuğunu gösterdiğini belirterek, 'Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın' çağrısında bulundu.

(ANKARA) - TİP, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanması, Saray'ın madenciyle patron arasında kimin safını tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

Yandaş yargının bu kararına şaşırmadık ama burada biter zanneden patronu ve iktidarı şaşırtacağız. Direnen sendikacılar derhal serbest bırakılsın."

Kaynak: ANKA
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor

Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
125 milyon dolarlık süper yat Fethiye’de yakıt ikmali yaptı

Dudak uçuklatan yakıt ikmali: Deposu bir araba parasına doldu

Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson

Sen neymişsin be Ederson!
Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti