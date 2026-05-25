Tip'ten CHP Antalya İl Başkanlığı'na Dayanışma Ziyareti… "İstibdat Rejiminin Karanlığına Karşı Kararlılıkla Mücadele Edeceğiz"

(ANTALYA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne yapılan müdahalenin ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulundu. Meselenin "halkın iradesinin mahkeme koridorlarında gasp edilmek istenmesi" olduğunu savunan TİP İl Başkanı Enes Keskin, "Bu istibdat rejiminin karanlığına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

TİP Antalya İl Örgütü, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılmasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve partililerle dayanışma mesajı veren Enes Keskin, şöyle konuştu:

"Saray rejimi, şimdi de yargıyı sopa haline getirerek halkın siyasal iradesine müdahale etmektedir. CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı; hukukun değil, siyasal mühendisliğin ürünüdür. Bu karar yalnızca bir partiye değil, milyonlarca yurttaşın seçme ve seçilme hakkına dönük açık bir müdahaledir. Bugün mesele bir partinin ötesindedir. Mesele; halkın iradesinin mahkeme koridorlarında gasp edilmek istenmesidir. Türkiye İşçi Partisi olarak açıkça söylüyoruz: Siyasal rakiplerini yargı eliyle tasfiye etmeye çalışan bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Bu istibdat rejiminin karanlığına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA