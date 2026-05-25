Haberler

Tip'ten CHP Antalya İl Başkanlığı'na Dayanışma Ziyareti… "İstibdat Rejiminin Karanlığına Karşı Kararlılıkla Mücadele Edeceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİP Antalya İl Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulundu. TİP İl Başkanı Enes Keskin, 'halkın iradesinin mahkeme koridorlarında gasp edilmek istendiğini' belirterek, istibdat rejimine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

(ANTALYA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya İl Örgütü, CHP Genel Merkezi'ne yapılan müdahalenin ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulundu. Meselenin "halkın iradesinin mahkeme koridorlarında gasp edilmek istenmesi" olduğunu savunan TİP İl Başkanı Enes Keskin, "Bu istibdat rejiminin karanlığına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

TİP Antalya İl Örgütü, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılmasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'na destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve partililerle dayanışma mesajı veren Enes Keskin, şöyle konuştu:

"Saray rejimi, şimdi de yargıyı sopa haline getirerek halkın siyasal iradesine müdahale etmektedir. CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı; hukukun değil, siyasal mühendisliğin ürünüdür. Bu karar yalnızca bir partiye değil, milyonlarca yurttaşın seçme ve seçilme hakkına dönük açık bir müdahaledir. Bugün mesele bir partinin ötesindedir. Mesele; halkın iradesinin mahkeme koridorlarında gasp edilmek istenmesidir. Türkiye İşçi Partisi olarak açıkça söylüyoruz: Siyasal rakiplerini yargı eliyle tasfiye etmeye çalışan bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Bu istibdat rejiminin karanlığına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi