Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı...Tip: Soma Katliamı Zaman Aşımına Uğramayacak, Tüm Failler Hesap Verecek

Türkiye İşçi Partisi, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, katliamın faillerinin hesap vereceğini belirtti ve yaşamını yitiren madencileri andı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Soma Katliamı zaman aşımına uğramayacak, tüm failler hesap verecek" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soma Maden Katliamı'nda yaşamını yitiren 301 madenciyi saygıyla anıyoruz. Katliamın faillerinin dışarıda, işçilerin avukatı Can Atalay'ın Silivri'de olduğu Soma Katliamı, emekçi düşmanı Saray Rejimi'nin özetidir. Soma Katliamı zaman aşımına uğramayacak, tüm failler hesap verecek."

Kaynak: ANKA
