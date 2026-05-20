Türkiye İşçi Partisi'nden, Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli Hakkında Suç Duyurusu

Türkiye İşçi Partisi üyesi kadınlar, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli hakkında cinsiyetçi paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi kadınlar, sosyal medya üzerinden kadınlarla ilgili cinsiyetçi paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla, Kızılay Derneği Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli hakkında suç duyurusunda bulundu.

TİP'li kadınların, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızılay Kayseri Başkanı Cafer Beydilli'nin kadınları hedef alan paylaşımına sessiz kalmadık. Suç duyurusunda bulunduk. Cafer Beydilli'nin kadın düşmanı paylaşımı gericiliğin, cezasızlığın ve kadınları susturmaya çalışan karanlık zihniyetin ürünüdür. Şiddete ve nefrete zemin hazırlayan açık bir suçtur. Kadın düşmanlığını meşrulaştıranlar, şeriatı ve itaatı dayatanlar şiddetin ve eşitsizliğin sorumlularıdır. Bu kara düzene karşı susmuyoruz. Korkmuyoruz. Hayatlarımıza, haklarımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz. Bu karanlığı da, kadın düşmanlığını da birlikte yeneceğiz. Cafer Beydilli cezalandırılmalı ve derhal görevden alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
