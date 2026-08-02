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TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da TİP tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Kadıgil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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