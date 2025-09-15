TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Gözaltına Tepki

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'un polis tarafından gece vakti evinden gözaltına alınması, başka bir siyasi partideki mevkidaşına dönük eleştirilerinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu sayılıp, tutuklanmaya sevk edilmesi açık bir hukuksuzluktur. Siyasi partilerin faaliyetlerini yargı-kolluk işlemleriyle engellemek Saray'ın tarzı haline gelmiştir" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'un gece yarısı gözaltına alınmasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'un polis tarafından gece vakti evinden gözaltına alınması, başka bir siyasi partideki mevkidaşına dönük eleştirilerinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu sayılıp, tutuklanmaya sevk edilmesi açık bir hukuksuzluktur. Siyasi partilerin faaliyetlerini yargı-kolluk işlemleriyle engellemek Saray'ın tarzı haline gelmiştir. HKP'li arkadaşlarımızla dayanışma duygularımızı paylaşıyor, bu hukuksuzluğa derhal son verilmesini talep ediyoruz."