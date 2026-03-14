14 Mart Tıp Bayramı... Emep'li Tüzel: "İyi Hekimlik, Sağlıklı Toplum, Ekmek, Barış, Özgürlük Mücadelesinde Yan Yanayız"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 14 Mart'ın hekimler ve sağlık emekçileri için bir mücadele günü olduğunu belirterek açıklamada bulundu.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sağlık çalışanlarını selamlayan Tüzel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mart, ülkemiz tarihinde bir mücadele gününe işaret ederek hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, tıp dünyasına adanmış bir gün. Bizler de sağlık emekçilerimizi selamlıyor; iyi hekimlik ve sağlıklı toplum mücadelelerinde birlikte olduğumuzu söylüyoruz. Bir bayram ve kutlama havası dile getirilse de ülkemiz ve halkın en dertli olduğu sorunların başında geliyor sağlıklı yaşam hakkı. Hekimi de hastası da yakındığı ortamda, çözüm üretememekten dertli ama arayıştan vazgeçmeyen, bir dünya sağlık savaşçıları ve örgütleri."

Böyle bir çaba içinde oldukları için siyasi iktidarın şiddetine maruz kalmış; önce insanlık ve sağlık hakkı diyerek savaşlara karşı çıkan, parasız, eşit, kaliteli, koruyucu bir sağlık hizmeti ve hakkını savundukları için zorluklar yaşayan hekimlerimiz... Emeklerinin arkalarında olduklarında, örgütlü mücadeleden yana olduklarında ülkeden kovulmaya layık görülen doktorlarımız... Pandemide varını yoğunu ortaya koyan, kayıplar veren ama iktidarın iki yüzlü tutumlarıyla ezilen sağlık emekçilerimiz.

Sağlıkta dönüşüm adı altında sermayeye hizmet ve kamusallıktan uzak rantçı uygulamalarla halkın sağlık hakkının yok edilmesine itirazdan vazgeçmeyen; emek, barış ve demokrasi mücadelesinde duraksamayan sağlık örgütlerimiz, hep birlikteyiz. İyi hekimlik, sağlıklı toplum, ekmek, barış, özgürlük mücadelesinde yan yanayız. Sizleri kutluyor ve selamlıyoruz."

Kaynak: ANKA