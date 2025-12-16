Tip Antalya İl Örgütü:  Parti Büromuza Saldırı Gerçekleştirildi, İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Gözaltına Alındı

(ANTALYA) - TİP Antalya İl Örgütü, parti binasına saldırı gerçekleştirildiğini, saldırının ardından İl Başkanı Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyesi Serhat Avşaroğlu'nun gözaltına alındığını açıkladı.

TİP Antalya İl Örgütü'nün açıklamasında, "Bugün saat 17.30 sularında, geçtiğimiz günlerde Attalos Meydanı'nda boşa düşürdüğümüz provokasyon girişiminin çağrıcıları tarafından parti büromuza saldırı girişimi gerçekleştirilmiş; büromuz önünde duran parti aracımızın üzerine afiş yapıştırılarak zarar verilmiş, parti bayraklarımıza el sürülmüştür. Buna karşı parti büromuzu koruyarak alçak saldırıyı püskürttüğümüzü duyuruyoruz. Herkes bilsin, bu kent devrimcilerindir. Tarihimizden aldığımız güç, örgütümüzden aldığımız iradeyle faşizme geçit vermeyeceğiz. Bugün parti büromuza yönelik alçak saldırıyı püskürttükleri gerekçesiyle İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyemiz Serhat Avşaroğlu gözaltına alındı. Partimize ve mücadelemize yönelik her türlü saldırıya karşı buradayız. Baskılar bizi yıldıramaz. İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyemiz Serhat Avşaroğlu serbest bırakılsın!" denildi.