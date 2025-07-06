Timur Soykan Adliyeye Sevk Edildi

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Timur Soykan, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarından dolayı soruşturma başlattı.

Timur Soykan'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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