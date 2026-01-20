Haberler

Avustralya'da Timsah Saldırısına Uğrayan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir kişi timsah saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın durumunun stabil olduğu bildiriliyor.

SİDNEY, 20 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde bir kişi timsah saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

Acil durum ekipleri, salı günü saat 8.40 sularında eyaletin kuzey tropikal bölgesinde bulunan Ingham kasabası yakınlarındaki bir derede meydana gelen timsah saldırısı ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edildi.

Queensland Ambulans Servisi sözcüsü, Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada timsah tarafından ısırılan 20'li yaşlarındaki adamın sırtında, bacaklarında ve bir elinde derin yaralar bulunduğunu söyledi.

Önce yerel bir hastaneye kaldırılan, oradan da helikopterle yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Townsville kentinde bulunan bir hastaneye götürülen yaralının durumunun stabil olduğu belirtildi.

Eyalet hükümeti, yumurtadan yeni çıkmış olanlar hariç Queensland'de yaklaşık 30.000 timsah olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
