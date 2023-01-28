Times Meydanı'ndaki Tire Nichols protestosunda polis aracının camları kırıldı Güncel Haberler Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydanı'ndaki gösteride bir protestocu, polis aracının üstüne çıkıp camlarını kırmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydanı'ndaki gösteride bir protestocu, polis aracının üstüne çıkıp camlarını kırmaya çalıştı. Aracı tekmeleyen protestocu, polisler tarafından indirilip göz altına alındı. Olay Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tire Nichols, 7 Ocak'ta Memphis polisince "dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle" durdurulmuştu. Tutuklamaya karşı çıkan genç polis tarafından feci şekilde dövülmüşü. Aldığı yaralardan dolayı hastaneye kaldırılan siyahi gencin, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Söz konusu darp videosunun yayınlanmasından sonra Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol Amerika Birleşik Devletleri Times Meydanı New York Güncel Haberler

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