TikTok'u sallayan taksici skeci! Videonun sonundaki replik hepsinden bomba

İstanbul'da yaşanan taksi sorunu Tiktokçuların da gündemine oturdu. Sosyal medyada yayınlanan skeç, vatandaşın çilesini biraz komik, biraz da düşündürücü şekilde gözler önüne serdi. Videonun son kısmına konulan replik ise hayli ilgi çekti.

İstanbul'da yaşanan taksi ve taksici sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Yaşanan son gelişmelerle birlikte vatandaşın taksi bulma umudu biraz olsun artsa da yine de İstanbul'da taksiye binebilmek artık lüks. İçimizdeki Tiktokçular başlığıyla yayınlanan videda İstanbul'daki taksi sorununa değinildi.

"İŞİNİ HAKKIYLA YAPMAYAN TAKSİCİLERİ ELEŞTİRDİK"

Video, Rıdvan Kevrek'in hesabından yayınlandı. Açıklamada, "İşini hakkıyla yapmayan taksicileri eleştirdik. 5 parmağın 5'i bir değildir işini hakkıyla yapan bütün taksicilere selam olsun" denildi.

TAKSİYE BİNEBİLMEK İÇİN NELER NELER YAPTILAR

Videoda taksiye binmek isteyen aile üyelerinin yanlarına valiz aldıkları ya da Arap turist kılığına girdikleri görüldü. Videonun sonunda yolcular ile taksici arasındaki pazarlık ise büyük ilgi gördü.