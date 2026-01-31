Haberler

TikTok'u bırakan kullanıcılar bir Filistinli'nin geliştirdiği UpScrolled'a yöneliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail karşıtı içeriklere getirdiği kısıtlamalar nedeniyle TikTok'u terk eden kullanıcılar, Filistin kökenli Issam Hijazi'nin geliştirdiği UpScrolled uygulamasına ilgi göstermeye başladı. UpScrolled, kısa sürede App Store'da bir numara oldu.

Sosyal medya platformu TikTok'u İsrail karşıtı içerikler başta olmak üzere siyasi paylaşımlara getirdiği kısıtlamalar nedeniyle terk eden kullanıcılar, Filistin kökenli Issam Hijazi'nin geliştirdiği UpScrolled isimli uygulamaya yöneliyor.

Popüler sosyal medya platformlarından TikTok, son dönemde siyasi sansürle gündeme gelmesinin ardından kan kaybediyor.

Kullanıcılar TikTok'un özellikle Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı içeriklerin görüntülenme oranlarını kasıtlı olarak düşürdüğünü belirtiyor.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın alan Oracle şirketinin ise İsrail yanlısı tutumu bu düşünceyi kuvvetlendiriyor.

TikTok, ABD'nin Minnesota eyaletinde düzenlenen gösterilerde de ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren içerikleri engellemekle suçlandı.

UpScrolled'ın yükselişi

Bu gelişmeler ışığında Filistin kökenli Avustralyalı Hijazi tarafından geliştirilen UpScrolled adlı uygulama yükselişe geçti.

Uygulama kısa sürede Apple App Store'da TikTok'un önüne geçerek, 1 numaraya yerleşti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi