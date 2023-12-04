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TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar

4 Aralık 2023 13:39 Son Güncelleme: 13:47 Abone Ol

Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. Kameraya arkasına dönüp yatan ve ara sıra gaz çıkaran genç bir kadını anlık 1200 kişinin izlemesi ve yayın boyunca hediyeler atılması büyük tepki çekti.