TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar
Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. Kameraya arkasına dönüp yatan ve ara sıra gaz çıkaran genç bir kadını anlık 1200 kişinin izlemesi ve yayın boyunca hediyeler atılması büyük tepki çekti.
TikTok sosyal medya platformunda son dönemde yapılan yayınlar büyük tepki çekerken, bunlara bir yenisi daha eklendi.
CANLI YAYINDA SIRASINDA GAZ ÇIKARTTI
Kameraya arkasını dönerek yatan ve ara sıra gaz çıkaran bir kadının canlı yayındaki izlenme rakamları şaşkınlık yarattı.
ANLIK 1200 KİŞİ İZLEDİ, PARA ÜSTÜNE PARA YAĞDI
Anlık 1200 kişinin izlediği genç kadının, kanepede uzanarak gaz çıkarttığı anlarda izleyicilerin hediyeler atarak para yağdırmaları büyük tepki çekti.