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TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor! Kamera önünde gaz çıkaran kadına para yağdırdılar

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Sosyal medya platformu TikTok'ta rezillikler sınır tanımıyor. Kameraya arkasına dönüp yatan ve ara sıra gaz çıkaran genç bir kadını anlık 1200 kişinin izlemesi ve yayın boyunca hediyeler atılması büyük tepki çekti.

TikTok sosyal medya platformunda son dönemde yapılan yayınlar büyük tepki çekerken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

CANLI YAYINDA SIRASINDA GAZ ÇIKARTTI

Kameraya arkasını dönerek yatan ve ara sıra gaz çıkaran bir kadının canlı yayındaki izlenme rakamları şaşkınlık yarattı.

ANLIK 1200 KİŞİ İZLEDİ, PARA ÜSTÜNE PARA YAĞDI

Anlık 1200 kişinin izlediği genç kadının, kanepede uzanarak gaz çıkarttığı anlarda izleyicilerin hediyeler atarak para yağdırmaları büyük tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (4)

Ahmet Say:

İnternet sosyal medya hepsi kapatılmalı tamamen topluma zarar

Yanıtla116
VATANSEVER:

o zaman sen niye internettesin şuan

102
Hayri :

tik tok falan kapanmaz maalesef bu dijital çağla gelen kepazelikler bunlar zaten genç nufusta bu işleri pek sallamaz 20 yıl sonra genç nüfus orta yaş olacak ve bu iklimde buyumüş olacaklar ve konu bile olmayacak bu durumlar engellemek teknik olarakta mumkün değil l zaten ancak uluslararası kararlar alınıp bu mecralar kaldırılır o da olanaksız kapat izleme başka çare yok

Yanıtla114
VATANSEVER:

Adamın parası var dilediği gibi harcar arkadaş bizene bundan

Yanıtla387
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