TikTok yasaklama hamlesi sonrası ABD'ye dava açtı

TikTok ve Çinli sahibi ByteDance, uygulamanın devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD hükümetine dava açtı. Washington'daki Temyiz Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü.

BIDEN İMZALADI

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok'un ABD'de devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısı 24 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, Çin ByteDance firmasına platformu devretmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre veriyor. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından çıkarılması öngörülüyor.

ABD'LİLERİN BİLGİLERİNİ ÇİN'E İLETME SUÇLAMASI

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği, Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

TikTok yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

TİKTOK DAVA AÇTI: TALEP EDİLEN SATIŞ MÜMKÜN DEĞİL

Gelişme üzerine harekete geçen TikTok, dava dilekçesinde, uygulamanın ABD'de faaliyet göstermesine izin vermek için yasanın talep ettiği satışın "ne ticari, ne teknolojik ne de yasal olarak" mümkün olmadığı belirtildi.