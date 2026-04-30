TİKA ve Sayıştay Başkanlığı işbirliğiyle Kosovalı denetçilere mali denetim eğitimi verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sayıştay Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Sayıştay Eğitim Programı (SAYEP) kapsamında, Kosova Sayıştayı personeline yönelik "Mali Denetim Eğitimi" verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SAYEP kapsamındaki bir haftalık Mali Denetim Eğitimi vesilesiyle, Kosova Sayıştayından 10 denetçiye mali denetimin metodolojik çerçevesi ile kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ve sosyal güvenlik gibi alanlarda eğitim verildi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımının da aktarıldığı eğitimde, denetimde büyük veri analizi, yapay zeka kullanımı ve Denetim Yönetim Sistemi (DYS) gibi dijital sistem ve süreçlere ilişkin sunumlar yapıldı.

Eğitimin kapanışında düzenlenen sertifika töreni, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gittikleri her yerde TİKA projeleriyle karşılaştıklarını belirten Sayıştay Başkanı Yener, yürütülen işbirliği ve hayata geçirilen projeler dolayısıyla TİKA'ya teşekkür etti.

Sayıştay Başkanlığı kurumunun asırlık denetim tecrübesinin dost ve kardeş ülke Kosova ile paylaşılmasının önemine değinen TİKA Başkan Yardımcısı Ercan da Kosova'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kosova Sayıştayı temsilcileri de TİKA ve Sayıştay Başkanlığına teşekkür ederek, eğitimin son derece verimli geçtiğini ve Türkiye'nin denetim alanındaki birikiminden yararlanmaya devam etmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
