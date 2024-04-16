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TİKA, Tacikistan'daki ıslahevinde çocuklara konser verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan ıslahevinde kalan çocuklara dünya klasikleri ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan bir konser verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Duşanbe'deki ıslahevinde kalan çocuklara dünya klasikleri ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan bir konser verdi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Bayram Konseri" adıyla düzenlenen programda, Bayramoğulları, dünya klasiklerinden ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan flüt dinletisi sundu.

Ayrıca, "Respublikayı Man-Ülkem" isimli Tacik eserini de icra eden sanatçı, salondakilerden büyük beğeni topladı.

Bayramoğulları, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Tacikistan'a ilk defa geldiğini ve sosyal sorumluluk çerçevesinde dünyanın birçok yerinde konserler verdiğini söyledi.

İlk kez bir ıslahevinde konser verdiğini ifade eden Bayramoğulları, "Ülkemizi tüm kıtalarda temsil ediyorum. Hangi ülkeye gittiysem oranın en sevilen melodilerini paylaşıyorum. Bu şekilde onlarla aynı dili konuştuğumuzu, aynı şeyi paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Hayatımın en unutulmaz konserlerinden biri oldu. Çocukların bana hayran ve şaşkın bakışlarını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Duşanbe Çocuk Islahevi'nde düzenlenen etkinliğe, TİKA Tacikistan Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal ve yerel yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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