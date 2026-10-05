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TİKA, Somali'de SOCOTU bünyesindeki Mutfak Eğitim Merkezine ekipman sağladı

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TİKA, Somali'de gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek için SOCOTU bünyesindeki Mutfak Eğitim Merkezine ekipman desteği sağladı. Destekle merkezin uygulamalı eğitim kapasitesi güçlendirilirken başta genç kadınlar olmak üzere daha fazla gencin eğitime erişmesi hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasına katılımlarının artırılması amacıyla Mutfak Eğitim Merkezine ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Somali Sendikalar Kongresi (SOCOTU) bünyesindeki Mesleki Eğitim Enstitüsünde faaliyet gösteren Mutfak Eğitim Merkezinin uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında merkeze un karıştırma makineleri, gazlı fritözler, soğutucular, barista makineleri, blenderlar, fırınlar, ocaklar, mutfak aksesuarları ve çeşitli eğitim malzemeleri temin edildi.

Ekipmanlarla merkezin uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi ve daha fazla öğrencinin mutfak ve barista alanlarında eğitim almasına imkan sağlanması hedefleniyor.

Projeyle başta genç kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere Somalili gençlerin mesleki eğitim imkanlarına erişiminin artırılması amaçlanıyor.

SOCOTU hizmet binası TİKA tarafından inşa edildi

TİKA tarafından 2017'de inşa edilen SOCOTU hizmet binasında geçen yıllarda kurumun kendi imkanlarıyla Mesleki Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Somalili gençlere farklı alanlarda mesleki eğitim imkanı sunan enstitü bünyesindeki Mutfak Eğitim Merkezi, yoğun talep gören eğitim alanları arasında yer alıyor.

TİKA'nın desteğiyle artan mesleki eğitim talebinin karşılanması ve merkezin uygulamalı eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin ayrıca genç işsizliğinin azaltılmasına, özellikle genç kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesine ve Somali'nin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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