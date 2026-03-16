TİKA'dan Özbekistan'da ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin gıda kolisi yardımında bulundu. Ayrıca, 'Gönül Sofrası' programı ile iftar organizasyonu düzenledi.

Gıda ürünleri ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 3 bin koli, TİKA Taşkent Program Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu ile ülkede yaşayan Ahıska Türkleri'ne verilmek üzere Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim edildi.

TİKA ayrıca ramazan dolayısıyla Özbekistan'ın Fergana şehrinde "Gönül Sofrası" programı düzenledi.

Bu yıl "Gönül Soframız Bereketli Olsun" sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu işbirliğinde 500 kişinin katılımıyla iftar verildi.

Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği ve Engelliler Derneği üyeleri ile ülkede yaşayan Çernobil nükleer santrali kazası mağdurlarının katıldığı programda, davetliler aynı sofrada buluşarak ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
