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Özbekistan'da TİKA'nın desteğiyle 4 yeni Türkçe sınıfı hizmete açıldı

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TİKA, Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi'nde 4 yeni Türkçe sınıfını modern ekipmanlarla donatarak öğrencilerin hizmetine sundu. Proje, Türkçe öğretiminin fiziki altyapısını güçlendirmeyi ve Türk kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi bünyesinde kurulan 4 yeni Türkçe sınıfı öğrencilerin hizmetine sunuldu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, üniversitede eğitim gören öğrencilerin daha modern ve nitelikli ortamlarda Türkçe öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 4 sınıf çağdaş eğitim standartlarına uygun şekilde donatıldı.

Proje çerçevesinde sınıflara öğrenci sıraları, öğretmen masaları, ergonomik sandalyeler, akıllı tahta, projeksiyon sistemi, bilgisayar, dolap ile çeşitli eğitim materyalleri temin edildi.

Projeyle üniversitedeki Türkçe öğretiminin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin teknolojik imkanlarla desteklenen daha verimli bir eğitim ortamında eğitim almalarının sağlanması hedefleniyor.

TİKA, Türkçenin uluslararası alanda yaygınlaştırılması ve Türk kültürünün tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla dost ve kardeş ülkelerde eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
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