TİKA ortaklığıyla Divanu Lugati't-Türk kalıcı sergisi Kırgızistan'da açıldı

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Kırgızistan'da, büyük Türk filologu Kaşgarlı Mahmud'un eseri ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk" adlı kalıcı sergi açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Vakfının ortaklığında, ilgili kurumların işbirliğiyle, ülkenin Issık-Göl bölgesindeki Çolpon-Ata şehri yakınlarında bulunan Kurmancan Datka Göçebe Medeniyeti Merkezi'nde "Divanu Lugati't-Türk" kalıcı sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezin özel bir bölümünde yer alan sergide, Kaşgarlı Mahmud'un mirası, onun ünlü Türk merkezli dünya haritası ile Orta Asya'da hüküm sürmüş Karahanlılar dönemine ait arkeolojik eserler ve buluntular ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Birinci Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aktotı Raimkulova, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy'un yanı sıra kurum temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Serginin Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu topraklarda açılması ayrı bir önem taşıyor"

Nadırbekov, açılıştaki konuşmasında, Mahmud Kaşgari'nin mirasının ve eseri Divanu Lugati't-Türk'ün, Kırgız halkının ve tüm Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirası açısından taşıdığı özel öneme işaret ederek, "Serginin Kaşgarlı Mahmud'un doğduğu topraklarda açılması ayrı bir önem taşıyor. Onun eseri olan Divanu Lugati't-Türk, 11. yüzyıl Türk dünyasının dili, tarihi, coğrafyası, gelenekleri ve kültürüne dair değerli bilgiler içermektedir." ifadesini kullandı.

Projede çağdaş teknolojilerle tarihi mirasın bir araya getirildiğini belirten Nadırbekov, bu çalışmanın Türk dünyasının tanıtımına önemli katkı sunacağına inandığını vurgulayarak, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Büyükelçi Ökem ise Karahanlı mirasının en önemli figürlerinden Kaşgarlı Mahmud'un izlerini taşıyan bu coğrafyada serginin kalıcı hale getirilmesinin büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Ökem, çalışmanın ortak tarih ve kültür mirasının görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından kıymetli bir adım olduğunu kaydetti.

"Eser, Türk halklarının dilsel dünyasına açılan eşsiz bir penceredir"

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aktotı Raimkulova, Divanu Lugati't-Türk'ün Türk halklarının kültürel ve dilsel dünyasına açılan eşsiz bir pencere olduğunu belirterek, serginin 2024'te Bişkek'te başlayan yolculuğunun Issık-Göl'de kalıcı bir merkeze dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA Başkanı Eren de konuşmasında, Divanu Lugati't-Türk'ün yalnızca bir sözlük olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.

Eserin, dönemin Türklerinin dünyaya, doğaya ve yaşama bakışını yansıtan ana kaynaklardan biri olduğunu vurgulayan Eren, ortak bir gelecek inşa etmenin temel yollarından birinin geçmişe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın, bu serginin Issık Göl'ünde kalıcı olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulması yönündeki temennisini hatırlatarak, projenin TİKA, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildiğini aktardı.

Ziyaretçilerine 11. yüzyıldan bugüne ulaşan kelimeler ve objeler eşliğinde Türk kültür mirasının derinliklerini keşfetme imkanı sunan sergi, daha önce Bişkek, Astana ve Türkistan şehirlerinde de sanatseverlerle buluşmuştu.

Kaynak: AA