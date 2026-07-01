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TİKA desteğiyle Tunus'ta Cezeri Laboratuvarı eğitim programı tamamlandı

TİKA desteğiyle Tunus'ta Cezeri Laboratuvarı eğitim programı tamamlandı
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TİKA'nın Tunus'ta kurduğu Cezeri Laboratuvarı'nda düzenlenen dijital üretim, tasarım ve inovasyon eğitimi tamamlandı. Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tunus'ta kurduğu Cezeri Laboratuvarı kapsamında düzenlenen "Cezeri Laboratuvar Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimi" tamamlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim programına Tunus Bilim Şehri, Tatavin Yüksek Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü ile Yüksek Sanatlar ve El Sanatları Enstitüsünden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında katılımcılara dijital üretim teknolojileri, tasarım odaklı düşünme, inovasyon ve uygulamalı üretim süreçlerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerle katılımcıların yenilikçi düşünme, problem çözme, tasarım geliştirme ve uygulamalı üretim alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Cezeri Laboratuvarı'nın sağladığı teknik altyapı sayesinde öğrenci ve akademisyenlerin modern üretim teknolojilerini kullanarak fikirlerini prototiplere ve somut projelere dönüştürme imkanı bulduğu kaydedildi.

TİKA tarafından hayata geçirilen Cezeri Laboratuvarı'nın, teknoloji ve inovasyon alanında uygulamalı eğitim fırsatları sunarak gençlerin teknik yetkinliklerinin artırılmasına, beşeri sermayenin güçlendirilmesine ve yerel kalkınmanın desteklenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKA Tunus Koordinatörlüğü yetkilileri, Tunus'un kalkınma öncelikleri doğrultusunda teknoloji, inovasyon ve mesleki kapasite geliştirme alanlarında yürütülen projelerle gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Yetkililer, Türkiye ile Tunus arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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